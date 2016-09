L'extracte de pinyol de raïm produeix sacietat

Els investigadors han comprovat que en un període de vuit dies amb aquest extracte les rates disminueixen en un 20% la ingesta

29/09/2016

Un treball dut a terme per investigadors del grup de recerca MoBioFood de la Universitat Rovira i Virgili (URV) demostra, per primera vegada, que l’extracte de pinyol de raïm administrat de manera continuada provoca sacietat perquè actua sobre la grelina, un dels senyals que fa que tinguem gana en dejú.



De forma aguda, és a dir, just després d’administrar aquest extracte a rates, els investigadors han vist que provoca un increment de la secreció de grelina acilada. En estudis amb cultius de cèl·lules s’ha observat que la producció de la grelina acilada té lloc quan s'interactua amb receptors de gust amarg. Aquesta molècula és força característica dels extractes de pinyol de raïm.



Durant un període de tractament de vuit dies amb aquest extracte, s'ha provocat la disminució d’un 20% d’ingesta en les rates. Els investigadors han observat que l'extracte inhibeix la capacitat que tenen a l’estómac i el duodè de sintetitzar i secretar la grelina acilada. Aquest efecte és el que té més correlació amb la sensació de sacietat de l’extracte de pinyol de raïm; és a dir, es genera menys molècula inductora de gana.



Per tant, amb aquest treball s’evidencien noves propietats de l’extracte de pinyol de raïm. En aquests moments es busquen fonts de finançament per continuar l’estudi en persones.