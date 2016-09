L'alcalde canviarà el seu cotxe oficial per un de més de 40.000 euros

El vehicle haurà de portar una emissora de ràdio igual a la dels altres cotxes de la Guàrdia Urbana i la data del model haurà de ser inferior a sis mesos

Anna Fortuny

Actualitzada 28/09/2016 a les 20:59

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat la contractació del subministrament d’un cotxe oficial, destinat al servei d’alcaldia. El valor estimat del contracte és de 41.322,31 euros (sense IVA) –50.000 amb IVA– i el termini per presentar ofertes es tancarà a meitats d’octubre. La principal peculiaritat que presenta que es demana per a aquest vehicle és que vagi dotat d’una emissora de ràdio igual a les dels altres cotxes de la Guàrdia Urbana de Tarragona, per tal de poder comunicar-se amb la central del cos.



Així mateix, en el plec de condicions tècniques s’exigeix que la data del model ha de ser inferior a sis mesos. De fet, demanen que sigui un cotxe d’últim model, ja que determinen que tingui un motor, com a mínim, de 180 cavalls de potència, amb canvi automàtic i tracció total de 4x4. Tanmateix, el vehicle haurà de portar instal·lat «de forma discreta» un sistema de llums i so d’emergències –amb sirena amplificada de com a mínim dos tons, quatre focus tipus leds al davant, dos de color blau i dos de vermells–, els vidres tintats en negre i un sistema magnètic autònom de leds color blau amb imants, ventoses i bateria interna.



Des de l’Ajuntament de Tarragona expliquen que l’actual vehicle de l’alcalde data del 2008 i presenta fins a 278.000 quilòmetres recorreguts. De fet, han decidit que la millor opció és la de renovar el vehicle atès que aquest acumula diverses reparacions des de l’any 2012.



Es tracta d’un Audi A-6 que ha hagut de ser reparat de manera anual des de fa quatre anys. El total d’avaries ha suposat una despesa de 18.893,75 euros. L’any que va suposar un major sobrecost va ser el 2013, quan van destinar 7.248 euros en reparacions, seguit del 2014, amb 5.222 euros. El 2015 va ser l’any que menys diners van haver de gastar-se, 2.520 euros. En aquest sentit, des del consistori asseguren que el vehicle està deteriorat i que és necessària la seva substitució, abans de continuar gastant en múltiples reparacions de milers d’euros.