Els Dissabtes de conte tornen a El Corte Inglés

Els espectacles infantils tindran lloc cada dissabte d'octubre i novembre a les 12.30h a la sala d'Àmbit Cultural

Redacció

Actualitzada 29/09/2016 a les 12:18

El Corte Inglés organitza per setena temporada consecutiva la programació Dissabtes de conte, que oferirà diversos espectacles infantils tots els dissabtes d’octubre i novembre a les 12.30h a la sala d’Àmbit Cultural.



L’encarregada d’inaugurar aquesta nova edició serà Rat Cebrián, que el dissabte 1 d’octubre oferirà la sessió Animals Musicals. El cicle continuarà amb la companyia En Clau de Clown i el conte La Meva nina no vol menjar. El dissabte 15 d’octubre Jordi Jubany explicarà el conte En Perot i el ratolí, mentre que una setmana més tard Núria Clemares portarà al Corte Inglés Pirates a la banyera!. Tancarà el mes d’octubre Joan Boher amb Contes per menjar.



El mes de novembre s’iniciarà el dissabte 5 amb els Contes dolços de la Senyora Piruleta i l’espectacle de màgia En Pau, el mag petit d’Adan Xou. Per últim, les dues últimes setmanes Roger Cònsul explicarà Contes del veí de Dahl i Agus Farré portarà l’espectacle Patufet. Les activitats dels contacontes es reprendran al gener, després de les activitats infantils de Nadal del Corte Inglés.