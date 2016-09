Ballesteros contraposa la crisi del PSOE amb el procés de primàries «modèlic» del PSC

L’alcalde manté el suport a Iceta i li demana que acordi amb Parlon «una candidatura conjunta o complementària»

Actualitzada 29/09/2016 a les 14:20

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha contraposat aquest dijous la «preocupant» crisi interna que viu el PSOE amb el procés de primàries «modèlic» i «exemplar» que impulsa el PSC. Ballesteros ha reivindicat que els socialistes catalans han apostat per aquest procés intern «al qual s’ha presentat diversa gent i s’està fent amb tranquil·litat, cordialitat i sense estridències». El batlle tarragoní ha insistit que ell forma part de l’actual executiva de Miquel Iceta i li ha refermat el seu suport: «és evident que no el trairé, com tampoc no vaig trair a Pere Navarro, ja que sóc una persona de fidelitats i de complir la meva paraula costi el que costi». Tot i això, Ballesteros ha exposat que el seu desig i el de molts altres alcaldes socialistes seria que els dos candidats a primer secretari, Miquel Iceta i Núria Parlon, arribessin a un acord per presentar una candidatura conjunta o complementària per liderar el partit.



Josep Fèlix Ballesteros s’ha mostrat també «molt preocupat» per la situació que viuen els socialistes espanyols. Segons Ballesteros, l’actual context polític a l’Estat i a Catalunya requereix d’un PSOE «amb força, amb veu i amb unitat», que no discrepi i no doni «espectacles lamentables com els del dia d’ahir».



L’alcalde de Tarragona ha evitat posicionar-se sobre el futur dels socialistes espanyols adduint que el PSOE i el PSC «són partits diferents, però amb un conveni d’acord fraternal». Tot i això, ha insistit que cal que el PSOE sigui capaç de parlar de la reforma de la Constitució i de l’impuls d’un model d’Estat federal.



«Si ens emmirallem i ens mirem només els melics dels nostres problemes i dinàmiques internes no ho podem fer i la gent no ens esperarà», ha reflexionat. A més, Josep Fèlix Ballesteros ha constatat que la militància està «desorientada» i «enfadada» per l’actual situació. «És un partit que té prop de 140 anys i no es pot jugar alegrement amb ell», ha sentenciat.