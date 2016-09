Artesania, gastronomia i activitats infantils a la Fira de Tardor de Tarragona

L'esdeveniment tindrà lloc del 30 de setembre al 2 d'octubre a la Rambla Nova

Redacció

Actualitzada 29/09/2016 a les 11:47

La Rambla nova de Taragona, concretament el tram que uneix els carrers Sant Agustí i Canyelles, acollirà del 30 de setembre al 2 d’octubre la Fira de Tardor de Tarragona. L’esdeveniment, organitzat per l’associació Botiguers de Tarragona, reunirà durant els tres dies i de les 10h a les 22h una cinquantena de parades artesanes i d’alimentació.



Els paradistes oferiran diferents productes per la llar, de decoració, bijuteria i complements, així com una gran varietat de productes gastronòmics. A més, també hi haurà tres Food Trucks. La fira també comptarà amb diverses activitats infantils, entre les que d’estaquen un taller d’escaiola i un en què els petits aprendran a fer quadres de sorra de colors. Per altra banda, una caricaturista dibuixarà el públic present a la fira durant els tres dies.