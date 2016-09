Xirinacs: «He pogut superar un càncer i torno a tenir ganes d'escriure»

Un retrat de l’escriptora va ser lliurat aquest dimarts per exposar-lo a la Sala de Tarragonins Il·lustres

Actualitzada 27/09/2016 a les 20:42

«El març passat em van donar l’alta. He superat un càncer i la quimioteràpia corresponent. A més, tot això se’m va ajuntar amb el fet que complia els vuitanta anys i he de reconèixer que vaig decaure. Ara, però, he tornat a tenir ganes d’escriure i ho he fet». Així és com l’escriptora tarragonina Olga Xirinacs resumia els seus darrers mesos. Ho feia coincidint amb un acte de reconeixement que van fer-li, aquest dimarts al vespre, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona. L’autora va lliurar al consistori un retrat a l’oli que li fet per l’artista Joaquim Icart i Garcia, per tal que aquest sigui situat a la Sala de Tarragonins Il·lustres del Palau Municipal.



Xirinacs va explicar, doncs, que «ara, em trobo en unes circumstàncies molt bones i he d’agrair la gran tasca que van fer els professionals de l’hospital, que m’ha permès superar la barrera en la qual em trobava». L’autora ha aprofitat l’estiu per passar-lo a la localitat de Mont-ral i omplir-se de la seva energia per tornar a escriure. «Encara ha de madurar, però he escrit el que podríem anomenar com les meves vivències. De fet, segueixo un fil d’aigua, ressegueixo els meus primers 25 estius, que vaig passar a Rubí del Vallès, on la meva àvia tenia una casa». Xirinacs recorda aquells temps on podia gaudir del sol de l’estiu i d’una bassa, «aquells estius de joventut feliços». A més, avançava que «l’obra seria com un flashback al revés. La nena Olga i la noia Olga no saben gaires coses i és l’Olga gran que els n’explica alguna. Seria com una flashup». Tot i que recorda que «encara em falta trobar una editorial», reconeix que té ganes de publicar-lo i que el títol provisional seria El rec.



Xirinacs va aprofitar també l’acte per criticar els disturbis i sorolls de les festes de Santa Tecla. Així, va demanar que «Tarragona sigui una ciutat més europea», a la vegada que rebutjava que «ens convertim en la capital del soroll».



Xirinacs és reconeguda com una autora prolífica amb una formació artística que atorga a la seva producció literària una atmosfera sensible i misteriosa. Alguns dels seus textos han estat traduïts a diversos idiomes com l’anglès, alemany, rus i espanyol. Com a escriptora és versàtil i ha escrit poesia, novel·la, contes, assaig i articles de premsa.



Amb les seves obres ha obtingut nombrosos premis i reconeixements de prestigi com el Sant Jordi, el premi Sant Joan, el Josep Pla, el Ciutat de Palma, el Ramon Llull o el Carles Riba, entre d’altres. L’any 1990 la Generalitat de Catalunya li concedí la Creu de Sant Jordi.