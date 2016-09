Red Bull TV comença a fer caliu de cara al Concurs de Castells

Ha penjat al seu web vídeos amb actuacions i amb entrevistes personalitzades

Actualitzada 28/09/2016 a les 19:32

Red Bull TV gravarà el Concurs de Castells per, després, emetre'l el dia 2 d'octubre a les 18 hores, quan tant aquells que se l'hagin perdut com els que vulguin tornar a reviure aquesta experiència única podran traslladar-se a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona per recordar el que serà, amb tota seguretat, una jornada memorable.

RedBullTV

Així ho ha entès la cadena de Red Bull, que ja ha començat a fer caliu i ha apostat per penjar alguns vídeos a la seva pàgina web on, per una banda, es poden observar algunes actuacions de colles castelleres i, per l'altra, entrevistes personalitzades de gent relacionada, d'una manera o d'una altra, per gent relacionada amb el món dels castells.

RedBullTV

Red Bull TV traslladarà a Tarragona un equip que estarà composat per un total de 20 càmeres i fins a 40 persones que s'encarregaran de la producció. La tasca serà dura, ja que seran tres hores d'emissió per explicar l'esdeveniment que tindrà lloc aquest diumenge a la Tàrraco Arena Plaça.