La URV participa en un projecte d'inclusió social a través de l'esport

La iniciativa s'emmarca en l'Erasmus + Sport

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 15:33

La Universitat Rovira Virgili serà un dels socis del projecte SPIN (SPort for INclusion), una iniciativa que té l’objectiu de fomentar la integració social i la igualtat de gènere mitjançant l’esport, a més d’establir vincles sostenibles per l’intercanvi de coneixement entre professionals de l’esport, de l’activitat física i de l’educació en edat escolar. El projecte, emmarcat en Erasmus + Sport, el liderarà l’Euroregió Pirineus Mediterrània a partir del gener de 2017 i durant un any. SPIN compta amb un pressupost de 75.000 euros, amb un cofinançament europeu del 80%.



La Comissió Europea ha estat l’encarregada d’escollir els socis europeus que participaran en el programa. Un d’ells és la Universitat Rovira i Virgili, a través de la Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània, des d’on es faran actuacions sobre el terreny i el treball de recerca i la gestió de la publicació dels articles que en sorgeixin. També en prendran part l’Unió dels Consells Esportius de Catalunya a Barcelona (UCEC), el Comité régional de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré Midi Pyrénées Languedoc Roussillon (CRUSEP-LRMP), l’Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Regionale Piemonte a Turí (UISP Piemonte) i la Direcció General d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears.



SPIN es desenvolupa arran de les Trobades esportives i culturals Pirineus Mediterrània que apleguen, des de l’any 2008, centenars d’infants i adolescents de l’Euroregió. El projecte busca capitalitzar aquesta experiència prèvia per desenvolupar eines de formació per educadors que treballen amb el desafiament d’integrar a través de l’esport poblacions immigrades.