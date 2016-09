La millor atleta tarragonina renega de Tarragona 2017

Natlàlia Rodríguez assegura que se sent ignorada per l'organització, que no ha comptat amb ella per a res tot i ser la imatge oficial dels Jocs

EFE

Actualitzada 28/09/2016 a les 19:08

La migfondista Natalia Rodríguez -rècord imbatut en 1.500 metres a l'aire lliure- es mostra molt crítica amb els Jocs Mediterranis 2017 i ha confessat sentir-se «decebuda» perquè no han comptat amb ella. L'organització va usar la imatge de la medallista mundial tarragonina per promocionar-se i l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) es va comprometre públicament a incorporar-la en l'organització dels Jocs, programats del 30 de juny al 9 de juliol del 2017.



«La meva experiència sembla que no serveix per a res i estic decebuda», ha explicat Rodríguez, mentre realitza una parada en la seva carrera esportiva per centrar-se en la seva nova vida com a quiromassatgista i com a mare d'una nena de 9 anys. A més de la seva faceta d'esportista d'elit, Rodríguez va ser regidora d'Esports sota el mandat de Ballesteros durant onze mesos -ho va deixar per competir en els Jocs de Pequín-, per la qual cosa assegura que coneix els secrets esportius de la ciutat.



La migfondista creu que a «Tarragona 2017 van molt perduts, molt desorientats» i creu que «s'estan fent les coses malament». No obstant això, ha assegurat que ara, si li proposessin incorporar-se a l'organització, «diria que no perquè semblaria que ho fan pressionats». L'atleta, retirada però amb plans de tornar a la pista, creu que es desaprofita la seva experiència com a esportista olímpica i també exposa els seus dubtes sobre l'organització dels Jocs Mediterranis, en els quals, insisteix, «van molt perduts». Rodríguez no percep una ciutat entusiasmada per acollir uns jocs olímpics, sinó «desconeixement de la gent i desmotivació» en l'organització.