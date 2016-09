La 2 emet «En busca del futuro perdido», documental coprotagonitzat per Eudald Carbonell

«En busca del futuro perdido» pren com a punt de partida la Carlota, que com molts joves d’avui dia no sap què fer amb el seu futur. Mentre s’ho rumia accepta la invitació del seu oncle (Luis Quevedo) d’unir-se a ell i a Eudald Carbonell per realitzar un viatge al passat amb la idea de trobar respostes al futur de l’Homo sapiens. Aquest recorregut comença a l’Àfrica per anar desprès a Lapònia i segueix pel Fèrtil Creixent turc per arribar finalment a la Península del Yucatán. La selecció natural i la cultural, el pas de les societats caçadores i recol·lectores a les primeres poblacions agrícoles, ramaderes i sedentàries; el naixement dels imperis amb tota l’estructura jeràrquica que comporten i una civilització en crisi i en ple canvi climàtic són algunes de les qüestions que es tracten.