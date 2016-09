Ferran Bel: «L'Estat afegeix 653 MEUR en Defensa i no mira pels Jocs»

El diputat al Congrés de PDC presenta iniciatives a la Comissió d’Hisenda per reclamar l’aportació total de 15,4 milions d’euros

Anna Fortuny

Actualitzada 28/09/2016 a les 20:25

El diputat al Congrés del Partit Demòcrata Català a Tarragona, Ferran Bel, va denunciar ahir la «manca d’inversió de l’Estat en els Jocs Mediterranis». De fet, han presentat dues iniciatives a la Comissió d’Hisenda per tal d’instar a l’actual govern en funcions a «efectuar amb urgència les modificacions pressupostàries oportunes per garantir el finançament compromès per l’Estat amb els Jocs Mediterranis». Concretament, Bel explicava ahir que «al pròxim govern li demanem que inclogui dins dels pressupostos generals de l’Estat del 2017, com a mínim, una partida amb una dotació de 3 milions d’euros per a la construcció de la piscina olímpica i una altra de 9 milions d’euros per a les despeses operatives».



Bel va criticar durament la manera d’actuar del govern popular i va assegurar que «no va ser fins al primer dia de campanya electoral, de les recents eleccions generals, que la ministra de la presidència i vicepresidenta del govern va anunciar el compromís del govern central». En aquest sentit, però, va subratllar que «els pressupostos es van tancar el 31 de juliol i no van tenir temps d’entrar una modificació per afegir 3 milions d’euros que van prometre com a inversió pels Jocs Mediterranis, però sí van fer una modificació per afegir 653 milions d’euros al Ministeri de Defensa, fet que va suposar un increment del 161% del capítol 6». D’aquesta manera, va lamentar que «tot van ser promeses en temps electoral».



D’altra banda, Bel va recordar que el pressupost operatiu dels XVIII Jocs Mediterranis «ja ha patit les retallades i ajustos exigits per la situació econòmica actual. Aquest ha passat, en un any, de 38 milions d’euros a 22, xifra que equival a la meitat del que es va pressupostar per als Jocs d’Almeria de l’any 2005». Així mateix, va assegurar que «Almeria va rebre més de 40 milions d’euros en aportacions de l’Estat i, de moment, Tarragona només té 3,4 milions d’euros, cosa que suposa només el 7,9% del total de la inversió d’Almeria». Concretament, va detallar que l’edició del 2005 va rebre 42,8 milions d’euros de l’Estat a través del Consell Superior d’Esports, del de Medi Ambient i també mitjançant una loteria extraordinària. D’aquests, 38,7 milions es van destinar per construir l’Estadi Mediterrani d’Almeria, el canal de Cuevas de Alzamora, l’Estadi del Ejido i l’Estadi de Roquetas de Mar. Pel que fa als 4,1 milions d’euros restants, aquests es van destinar en despeses operatives.



Així mateix, Bel va subratllar que «l’actuació del govern central contrasta amb la que han tingut les administracions catalanes, els quals sí que s’han compromès firmament amb la celebració del certamen esportiu i han fet realitat els seus compromisos financers. La Generalitat destina 15 milions d’euros, l’Ajuntament de Tarragona n’aporta gairebé 13 i la Diputació 10,5 milions d’euros».