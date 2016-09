Els supermercats Mercadona i Consum de Tarragona, els més barats segons l'OCU

L’Organització de Consumidors i Usuaris fa un rànquing amb 1.300 establiments de tots Espanya

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 09:52

Tres supermercats Mercadona i dos Consum són els establiments més barats de la ciutat de Tarragona segons l’estudi que ha realitzat l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) on s’han analitzat fins a 1.300 establiments de 63 ciutats de tot Espanya. El rànquing elaborat per l’OCU situa com els supermercats on la cistella de la compra és més barata els Mercadona de l’avinguda Vidal i Barraquer, el carrer Ernest Lluch, el carrer de Manuel de Falla, així com els Consum del carrer Cardenal Cervantes i l’avinguda Prat de la Riba. L’OCU ha analitzat els preus dels productes envasats de marca que es comercialitzen en aquests establiments i situa Consum com el més barat on realitzar la compra dels mateixos, seguit de Mercadona.

D’altra banda, però, l’estudi de l’OCU senyala que els tres Mercadona esmentats són les botigues on els productes frescos són més barats. Segons l’estudi, el supermercat amb els preus més baixos rep un índex de 100. La resta indiquen quant més car en percentatge és cada supermercat en relació amb aquest.



Així, els supermercats Consum de Tarragona aconsegueixen un índex de 115 i 116 en els preus de la cistella de la compra i les botigues Mercadona aconsegueixen un índex de 120. Pel que fa als productes frescos, Consum obté un índex de 129, mentre que Mercadona és quatre punts més barat, amb un índex de 125, segons l’estudi de l’OCU. Segons el rànquing realitzat per l’OCU Mercadona és el supermercat més barat on realitzar la compra online (www.mercadona.es), tant de productes envasats de marca, com frescos i, en definitiva, de tota la cistella de la compra.



En l’àmbit de tot Espanya Mercadona també es col·loca com la cadena més barata a l’hora de fer la compra de productes frescos, i alhora se situa com el supermercat en línia més assequible, segons realitzat per l’OCU. Una família espanyola pot estalviar una mitjana de 933 euros a l’any en el cistell del mercat depenent de l’establiment en el qual compri, fet que suposa gairebé la cinquena part de la despesa anual en alimentació.



L’informe, que analitza gairebé 163.000 preus en un total de 1.193 establiments de 63 ciutats en internet, conclou que els consumidors poden estalviar-se 933 euros a l’any si elegixen els establiments més barats de la seua ciutat, xifra que ha crescut un 13,4% respecte a l’any anterior a causa de l’augment de les diferències de preus entre supermercats.