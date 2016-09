El gran cap de Tàrracvs l'obliga a sortir de genolls del pavelló del Serrallo

La mascota dels Jocs torna a protagonitzar una escena ridícula en la presentació de la vinculació del CBT amb Tarragona 2017

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 18:58

La mascota dels Jocs Mediterranis, Tàrracvs ha tornat a protagonitzar una situació ridícula en una instal·lació esportiva de la ciutat. Al pavelló del Serrallo, el CBT i els responsables dels jocs havien de presentar la vinculació de l'equip tarragoní amb Tarragona 2017.



Tàrracvs, com ja li va passar fa alguns mesos, va tenir problemes per accedir al pavelló per les portes d'accés general. En aquesta ocasió el problema no va ser l'amplada, sinó l'alçada de la mascota. Les portes per on passen, sense problema, jugadors de bàsquet de molta alçada, no van ser prou altes per a Tàrracvs, que va haver de sortir de genolls.



Fins i tot algun dels jugadors de l'equip blau ha comparat la seva alçada amb la de la mascota per evidenciar que Tàrracvs és un personatge d'altura a la ciutat.