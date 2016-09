Tarragona acollirà la projecció i una taula rodona sobre el curt 'El Corredor'

L'audiovisual, premi Goya 2016 al millor curtmetratge de ficció, reflecteix el món laboral en temps de crisi

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 15:07

La Capsa de Música acollirà el proper dilluns a les 19h la projecció de El Corredor, que va rebre el premi Goya 2016 al millor curtmetratge de ficció. L’audiovisual, dirigit pel tarragoní Jose Luis Montesinos i protagonitzat per Miguel Ángel Jenner i Lluís Altès ,explica la trobada casual entre un empresari que ho ha perdut tot i un seus seus antics treballadors, al qual va acomiadar cinc anys abans. Amb aquesta història El corredor reflecteix el món laboral en temps de crisi i posa de manifest les dificultats d’aixecar-se i refer-se després d’un fracàs empresarial.



A més de la projecció del curtmetratge, l’acte també comptarà amb una breu introducció de Montesinos i la taula rodona El Corredor. El valor de fracassar i començar de nou. Hi participaran el conseller de Presidència i Estratègies de Ciutat, Alejandro Fernández; el conseller d’Ocupació i Promoció Econòmica, Francesc Roca; el productor del curtmetratge, José María Torres, i el director, José Luis Montesinos. En finalitzar hi haurà un torn obert de paraules del públic.



El Corredor ha estat seleccionat en més de 100 festivals nacionals i internacionals. Entre altres guardons va rebre el Premi Gaudí al millor curt del 2015; el Premi al millor curtmetratge europeu 2015 en la SEMINCI; el Premi José María Forqué i el Premi Goya 2016 al millor curtmetratge de ficció. També va ser preseleccionat per a la 88 edició dels Premis Oscars de l’Acadèmia Americana de Cine del 2016.