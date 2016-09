El Concurs de Castells serà present a Instagram un any més

L'organització ha convocat un concurs fotogràfic a la xarxa social a través de l'etiqueta #Elmeuconcurs

Actualitzada 28/09/2016 a les 16:00

El Concurs de Castells enguany torna a convocar un concurs fotogràfic a Instagram sota l’etiqueta #Elmeuconcurs, el qual compta amb el patrocini d’Estrella Damm. Les persones que vulguin participar-hi han de pujar les seves instantànies relacionades amb el Concurs de Castells 2016 amb l’etiqueta #Elmeuconcurs i les mencions @estrelladamm i @tgncultura. El termini per participar-hi finalitza a les 23 h delEl jurat del certamen, format per Dani Seró i Jon TC, seleccionarà cinc imatges finalistes. Les tres fotos guanyadores es decidiran a través dels vots que rebin en el perfil d’Instagram de @tgncultura.Les tres imatges guanyadores s’emportaran tres premis especials Estrella Damm. El primer premi consistirà en un viatge de cap de setmana –transport i hotel- a les Illes Balears per a dues persones. El segon premi son dues nits per a quatre persones en una casa rural a Catalunya –sense transport-. El tercer premi consisteix en dues nits per a dues persones en una casa rural a Catalunya –sense transport-.Per altra banda, el Concurs de Castells comptarà amb la presència a plaça de 21 instagramers i comunitats catalanes amb perfil en aquesta xarxa, que es dedicaran a transmetre el seu punt de vista d’aquest esdeveniment en la plataforma també a través de l’etiquetaEntre tots els perfils convidats oficialment pel Concurs, que s’han seleccionat tenint en compte criteris d’abast i d’especialització fotogràfica, sumen 776.318 seguidors a Instagram, la qual cosa garanteix un gran impacte de l’esdeveniment.