Carles Castillo li demana a Felipe González que 'no enredi'

Carta oberta del diputat tarragoní del PSC criticant les ingerències de l'expresident espanyol dins el PSOE

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 19:10

El diputat socialista per Tarragona al Parlament de Catalunya, Carles Castillo ha publicat una carta oberta a l'expresident del govern, el també socialista Felipe González en la qual critica l'intervencionisme que protagonitza al voltant de la situació actual del PSOE i en concret del seu Secretari General.



Castillo reconeix l'admiració per la figura de l'expresident, però no se n'està de ventar-li, directament, un 'deixa d'enredar' per tancar la seva opinió epistolar, apareguda a la web personal del diputat, http://www.carlescastillorosique.com



Castillo es refereix a González com un dels personatges més rellevants de la història espanyola del segle XX, però també recorda que ara, «¡Vaya siglo XXI nos estás dando, compañero! Sin puesto orgánico pero sin dejar de enredar, conspirar, opinar, orientar públicamente a la actual dirección del Partido...»



El diputat tarragoní recorda l'expressió que va popularitzar el mateix González de què els expresidents són com a gerros xinesos, molt valuosos però que ningú sap on posar i, afirma, «El problema es que el impudor con el que tú y algunos miembros de tu equipo usáis vuestro predicamento mediático para intentar influir en las decisiones de un partido –dos, en realidad– nos acerca a desear empaquetar el jarrón y arrinconarlo en lo más oscuro del trastero en lugar de lucirlo con orgullo, como corresponde.»



Castillo també renega d'intervencions de l'exministre José Luis Corcuera «en un mitjà d'extrema dreta» i reconeix el dret de l'expresident a expressar el que li sembli «el mateix dret que aquest modest diputat català posseeix per dir-vos que em sembla deslleial intentar influir en decisions des de fora, especialment en aquests moments en què els nostres partits, PSOE i PSC travessen el seu moment més delicat des d'aquells dies de Isidoro a Suresnes».



Cal interpretar que fins i tot la imatge amb què il·lustra l'article dedicat a González (que rebia el renom d'Isidoro en temps de clandestinitat) no és gratuïta. Que aparegui el logo de Gas Natural potser recorda com la socialdemocràcia quan es cobren molts diners d'una empresa privada, sempre es porta de manera diferent que des de les trinxeres polítiques.