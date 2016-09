Tributs a Dire Straits i Mecano en la nova temporada del Palau Firal

La música i els monòlegs marquen la programació d'octubre a desembre

Actualitzada 27/09/2016 a les 10:23

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona enceta una nova temporada el proper mes d’octubre que estarà marcada per la música i els monòlegs. En aquesta nova programació d’espectacles, que s’allargarà fins a finals d’any, destaquen els tributs als grups Dire Straits i Mecano.El mes d’octubre estarà marcat pels concerts de bolero de Los Sabandeños, la música coral i d’orquestra amb el concert en commemoració del 25è Aniversari de la URV, la música per la cobla amb La Cossetània i l’espectacle History of Rock. Per altra banda, també hi tindran lloc esdeveniments esportius amb la Copa Bodbuilding Fitness a Catalunya, que se celebra per primera vegada.També destaca entre les diferents actuacions l’Orquestra Tradicional Nacional de Chongquing amb la seva música tradicional xinesa i l’espectacle d’humor de Dani&Flo #vuelvenNOvuelven, un divertit diàleg entre els còmics Florentino Pérez y Dani Martínez. També hi haurà lloc per la programació clàssica amb el Ballet de Moscou, que interpretarà El Trencanous el proper 3 de desembre.Finalment, i a finals d’any, els protagonistes serán els tributs. Els Brothers in Band oferiran un concert tribut als mítics Dire Straits, mentre el 17 de desembre tindrà lloc un homenatge a Mecano amb l’espectacle La Fuerza del destino.Podeu consultar el calendari complert de les actuacions i tota la información al web del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.