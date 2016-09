La CUP qüestiona el canvi de gestió del Patronat de Turisme

Creu que la sortida de gerència s'encamina a canviar l'actual model turístic familiar per un model de turisme esportiu d'alt nivell

La CUP ha posat en dubte el cessament del gerent del Patronat de Turisme per una presumpta gestió inadequada, ja que exposa que no s’ha tingut en compte cap dels membres que formen de l’ens públic per prendre aquesta decisió.



Per altra banda, el grup polític creu que aquesta sortida de la gerència «s’encamina a donar per finalitzat el model de turisme familiar que fins a data d’avui s’ha desplegat a Tarragona, basat en sol i platja, però també amb un pes important de l’eix cultural com a nucli central». Segons les fonts del partit, «aquesta decisió implicaria que el nou pla turístic s’enfoqués al que s’anomena turisme esportiu d’alt nivell», cosa que suposaria desmantellar l’actual model ja consolidat. La formació creu que el canvi de model només s’explica pels interessos del Partit Popular, ja que creuen que tot indica que nomenaria una persona propera i afí als seus interessos.