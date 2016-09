De moment, l’actual gerent, Carles Sans, no ha rebut cap comunicat oficial del seu cessament

Actualitzada 27/09/2016 a les 17:48

El Patronat de Turisme de Tarragona busca ja nou gerent per l’organisme, a través d’un anunci penjat a les tres de la tarda d'aquest dimarts a la web de l’Ajuntament. Això es produeix després dels rumors que apuntaven que el govern municipal té la intenció de cessar a l’actual gerent del Patronat Carles Sans. Aquesta decisió s’hauria pres aquest dimarts, durant la reunió que han mantingut el regidor de Presidència, Alejandro Fernández, i el sector turístic de la ciutat. El govern municipal assegura que existeix un informe de l’interventor municipal en què es posa en relleu presumptes irregularitats administratives, com la contractació de serveis de xarxes socials o de gestió comercial sense convocar concurs públic.



Sigui com sigui, l’encara gerent del Patronat de Turisme, Carles Sans, no té cap informació oficial sobre l’anunci per ocupar el seu lloc. Fonts del govern municipal han informat al Diari Més que, fins que no hi hagi un nou gerent, no se cessarà l’actual.



Cal recordar que el gerent actual del Patronat de Turisme va ser designat, com a càrrec de confiança, per Esquerra republicana de Catalunya, l’any 2009, sota les ordres de Sergi de los Ríos. Sans també va treballar amb Patricia Anton (PSC) i Begoña Floria (PSC). Des de fa set mesos, ho fa sota la direcció de la regidora Imma Rodríguez, del Partit Popular, que ara vol prescindir dels seus serveis amb la justificació de possibles irregularitats en la gestió del Patronat.

