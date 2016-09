En Peyu fa parada a Tarragona en el marc de TarragonaJove

De l’11 d’octubre al 30 de novembre la tardor jove proposa més de 50 activitats i espectacles

Actualitzada 27/09/2016 a les 18:39

Un dels plats forts en la programació cultural d’aquesta Tardor TarragonaJove l’espectacle «Peyu i Dani», que tindrà lloc el divendres 25 de novembre a les 9 del vespre a l’Espai Jove Kesse. L’espectacle forma part del cicle Escenari Obert, que té com a objectiu oferir acompanyament i suport en els processos creatius dels joves i portar a l’escenari les obres i propostes finals.En Peyu ha projectat noves formes d’humor teatral que van iniciar-se amb el seu primer espectacle conjuntament amb Roger Codina titulat «Kisca, kisca». L'humorista ha col·laborat en programes de televisió com Piscina Comunitària (2009) i Working (2009) a Canal Català. Un home de ràdio que inicia la seva trajectòria a El matí i la mare que el va parir de Ràdio Flaixbac. Actualment col·labora al Fricandó matiner de Rac105 i al Versió Rac1 de Toni Clapés. Ha col·laborat en altres programes com La Tribu (2014) o El Suplement (2012-2013) de Catalunya Ràdio. En Televisió actualment participa al programa Alguna Pregunta Més? de Tv3, i s'ha consolidat la seva secció dedicada a destacar els nyaps urbanístics del país sota el títol: OLETÚ. Arran d'aquesta secció el 2015 publica el seu primer llibre, Oletú, els millors nyaps urbanístics catalans editat per ARA Llibres, que es va convertir en el segon llibre de no ficció més venut el Sant Jordi del 2015.Un total de 50 activitats i espectacles tindran lloc aquesta tardor als espais joves municipals per a joves de 12 a 35 anys. De l’11 d’octubre al 30 de desembre, de dimarts a dissabte, la Tardor Tarragonajove ofereix prop de 1.800 places a activitats i tallers creatius i de nou format. El període d’inscripcions s’obre aquest dijous 29 de setembre i es podran realitzar pel web www.tarragonajove.org o presencialment als espais joves municipals.