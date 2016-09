Els barris obrers de Tarragona han de passar la ITE aquest 2016

En el total de la demarcació més de 9.600 edificis hauran de passar la Inspecció Tècnica d'Edificis

EFE

Actualitzada 27/09/2016 a les 17:32

Els barris obrers nascuts amb les químiques de Tarragona han de passar la ITE (Inspecció tècnica d'edificis) i també molts apartaments turístics de la Costa Daurada, tal com informa el Col·legi d'Arquitectes Tècnics.



Segons les dades del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT), 9.965 edificis hauran de sotmetre's a la inspecció. Aquests són els 6.449 edificis unifamiliars construïts abans de l'any 1900, i 3.516 blocs construïts en la dècada dels anys 60 del segle passat -és a dir, amb més de 50 anys d'antiguitat-.



A la ciutat de Tarragona la normativa afecta a una part molt important dels barris de Torreforta, Icomar, la Granja, Riu Clar, Campclar, Bonavista o Sant Salvador, nascuts a l'ombra de les químiques. La forta demanda del sector turístic de l'època també es va traduir en una febre constructora a la Costa Daurada i ara, a 31 de desembre del 2016, tots aquests edificis hauran d'haver passat la inspecció.



A la ciutat de Tarragona afecta a més de 1.400 habitatges, a Reus arriba gairebé als 1.200 i a Valls, que és el municipi on hi ha més edificis anteriors a l'any 1900, la xifra passa del miler. També consten al Vendrell (931), Montblanc (756), Cambrils (536), Móra d'Ebre (568) o Riudoms (566). El decret de la ITE incorpora també la revisió de les condicions d'accessibilitat i d'eficiència energètica de l'edifici, fins ara excloses, i una ampliació en la qualificació de les lesions que permet una avaluació més precisa.