Els fets es van produir al Camp de Mart durant el Flaixtival

27/09/2016

Mohammed T, de 22 anys i origen Marroquí va ser detingut la matinada del passat 23 de setembre per mossegar un agent de la Guàrdia Urbana que intentava evitar una agressió al Camp de Mart, on se celebrava el concert de Santa Tecla ‘Flaixtival’. Els agents també van detenir Abilio O.M, de 24 anys i de Guinea Equatorial com a presumpte autor d’un delicte de desobediència greu, lesions i resistència a l’autoritat. A Mohammed T se l’acusa dels mateixos delictes i se li suma el d’atemptat als agents.



La matinada del passat 23 de setembre, a les 5.30h i quan just havia acabat el Flaixtival, un home va dirigir-se als agents de la Guàrdia Urbana denunciant que un individu l’havia agredit i que en aquell moment estava agredint a altres persones. Quatre agents van entrar a l’interior del Camp de Mart i van poder identificar, gràcies a la descripció facilitada, a l’individu, que estava colpejant junt a un altre noi a dues persones. Quan les autoritats van intentar separar la baralla, els agressors van forcejar als agents tot tirant-los al terra i Mohammed T va mossegar a un d’ells, que va haver de rebre atenció sanitària. Finalment les autoritats van aconseguir reduir i detenir als presumptes agressors.