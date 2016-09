Cinc anys de llegendes amb la iniciativa 'La ciutat a cau d'orella'

Tarragona acollirà un col·loqui sobre el projecte, que aplega la historia oral en diverses propostes

Actualitzada 27/09/2016 a les 15:30

La delegació de Cultura de la Generalitat a Tarragona acollirà aquest dimecres 28 de setembre a les 19h el col·loqui La ciutat a cau d’orella, cinc anys de llegendes urbanes a Tarragona, el qual reunirà tots els agents implicats en la iniciativa. La ciutat a cau d’orella és un cicle que aplega la historia oral en diverses propostes que inclouen activitats lúdiques, participatives i nocturnes com plantejaments més tècnics i reflexius. El cicle, que es va iniciar el 2012 a Tarragona, ha estat reconegut com una bona pràctica en polítiques de joventut per l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.



L’acte, dirigit pel periodista i director del Fet a Tarragona, Ricard Lahoz, comptarà amb una taula d’experts. Hi seran presents el gerent de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, L’Educació i la Cultura (ACELLEC) i impulsor del banc de pràctiques en polítiques de joventut, Pep Montes; la inspectora al Departament d’Ensenyament dels centres de la ciutat de Tarragona, responsable de l’equip de Llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC); Rosa M. Codines; i la catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili on imparteix docència d’etnopoètica i folklore, Carme Oriol.



La celebració estarà amenitzada pel grup (H)istrionis Teatre de Teatre Jove, Agus Farré acompanyat per la música amb serra de Txiqui Artworks. Es podran escoltar llegendes en veu alta i un breu recorregut al passat i al futur del projecte.