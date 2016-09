Ballesteros assegura que l'informe judicial d'Inipro «no aporta res de nou»

El batlle li ha atorgat poca credibilitat al document

Anna Fortuny

Actualitzada 27/09/2016 a les 13:07

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha tret ferro aquest dimarts a les noves informacions al voltant d'un informe judicial del cas Inipro en el qual l'interventor assegurava que no es podia demostrar documentalment que els treballs realitzats per aquest servei s'arribessin a realitzar. El batlle ha defensat que «l'informe no aporta res de nou». Així, ha subratllat que «l'informe diu que no estan acreditades les feines en l'expedient inicial, cosa que ja sabíem fins al moment. Però no diu que no s'hagin acreditat al llarg dels testimonials durant la investigació de les tasques». En aquest sentit, li ha atorgat poca credibilitat al document.



Tal com ja havia manifestat en diverses ocasions, ha defensat que «jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en un enriquiment injust». En ser preguntat sobre si dimitirà en un futur si es descobreix que hi ha hagut un finançament irregular –tal com posava sobre la taula, ahir, la formació de la CUP–, l'alcalde no ha volgut fer suposicions. Tanmateix, va repetir que «se m'està fent una persecució política per part de la CUP».