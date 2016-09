Un iot de 'superluxe' atraca al Port de Tarragona

La base del iot Brazil és el Puerto Banús de Marbella

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 17:54

El iot Brazil, que té base al Puerto Banús de Marbella, es pot veure atracat actualment al Port de Tarragona, concretament al moll de Llevant. Aquest és un vaixell de ‘superluxe’, amb uns 40 metres d’eslora, que l’empresa Yachts 36 lloga. La ruta dels actuals inquilins del vaixell té com a origen Eivissa, però el següent destí es desconeix.



El iot va ser construït a Holanda per Heesen Yachts, i va ser totalment reformat el 2008. El seu interior és de ‘superluxe’, i alberga fins a cinc habitacions dobles, tres cobertes amb solàrium, zona de bar, barbacoa i jacuzzi, així com diversos menjadors i sales. Fins a 10 persones poden estar al vaixell durant les travessies, que segons l’empresa de lloguer poden ser «llargues i amb la discreció que moltes persones busquen».