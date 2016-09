Un informe judicial conclou que el contracte d'Inipro era totalment nul

El jutjat número 1 de Tarragona investiga els detalls de la contractació d'Inipro per donar un servei d'atenció als immigrants

EFE

Actualitzada 26/09/2016 a les 15:32

Un informe judicial conclou que el contracte de l'empresa Iniciatives i Programes (Inipro) amb l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMMS) de Tarragona era nul de ple dret.



Laia Estrada, portaveu del grup municipal de la CUP i denunciant del cas que instrueix el jutjat número 1 de Tarragona, ha informat aquest dilluns que demanaran explicacions en el ple d'aquest divendres. «O l'alcalde ho sabia, i per tant és còmplice, o no ho sabia, i per tant és negligència», ha dit en referència a l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, que sempre ha mantingut que va autoritzar el pagament de les factures perquè els treballs estaven fets.



No obstant això, un informe de l'Interventor de l'Estat conclou que ni tan sols es pot acreditar que els treballs estiguessin fets i que, en qualsevol cas, eren nuls de ple dret.



El 2010, Inipro va facturar 56.492 euros; l'any següent, 102.607, un 81,63% més sense cap justificació, i el 2012, 95.976 més que es van pagar amb l'autorització de l'alcalde malgrat advertències d'irregularitats. El mes de gener passat, el jutge va demanar a l'Ajuntament de Tarragona la documentació acreditativa dels treballs realitzats, com les memòries, i «la del 2012 ni està datada en el registre», ha detallat aquest dilluns Estrada. «Una vegada sabem que els jutjats consideren que no es pot acreditar, entenem que qui hauria de donar explicacions en roda de premsa és l'alcalde», ha etzibat la portaveu de la CUP.



Estrada sospita que «és un cas de finançament irregular del PSC» i ha advertit que inquiriran saber «de qui va ser la idea de portar aquesta empresa a Tarragona» i, sobretot, saber «el paper de l'alcalde».



De la seva banda, el grup municipal d'ERC acusa l'alcalde de «mentir deliberadament» de manera que «no mereix la confiança de la ciutadania».



El jutjat número 1 de Tarragona investiga els detalls de la contractació d'Inipro, empresa molt vinculada al PSC, per donar un servei d'atenció als immigrants.



Els treballs es van prorrogar dos anys de forma irregular perquè no es va convocar cap concurs ni procediment negociat, i per la documentació requisada en diversos registres s'investiga també els ajuntaments de Viladecans i Palau-solità i Plegamans. El jutge investiga els delictes de malversació, tràfic d'influències, prevaricació i alteració de preus de subhastes quan en aquests tres consistoris governava el PSC.