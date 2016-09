Restauren i recuperen tres pergamins del segle XIV de l'Arxiu Històric de Tarragona

Els documents daten dels anys 1331, 1337 i 1389

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura ha restaurat i retornat a l’Arxiu Històric de Tarragona tres pergamins del s. XIV. Concretament els documents, que provenen del fons de la Comunitat de Preveres de Santa Coloma de Queralt, daten dels anys 1331, 1337 i 1389.



Els tres pergamins tenen un segell que penja, de cera blanca i vermella, dos d’ells del bisbe de Vic i l’altre de l’Oficialitat de Lleida. Un dels segells estava trencat per la meitat i alguna de les vetes estava descosida i tots tres estaven enfosquits a causa de la brutícia. Per altra banda, els documents presentaven plecs, arrugues, ondulacions i alguna pèrdua de suport. Tant el pergamí com els segells tenien molta brutícia superficial, tot i que les tintes ferrogàl·liques es conservaven en bon estat.



Els pergamins s’han netejat, s’han estabilitzat mitjançant cambra d’humectació, i s’han aplanat i consolidat. Els segells s’han netejat i s’han consolidat, a més de cosir les betes trencades. Els documents i els segells s’han guardat en una caixa de conservació feta a mida protegits amb un suport rígid i una protecció transparent.



El llibre de tresoreria de les obres del Port de Tarragona, també restaurant



El CRBMC també ha restaurat un llibre de tresoreria de les obres del Port de Tarragona, que data d’entre el 1801 i el 1803 i prové del Fons de la família Castellarnau. El llibre només conservava la portada de cartró i pergamí en molt mal estat, i no existia ni el llom ni la contraportada. El bloc de paper estava en part descosit i a la part final hi havia un quadernet adjunt amb senyals evidents que mai s’havia cosit. El paper presentava plecs, ondulacions i diverses llacunes i estrips.



En general, el llibre presentava descohesió d’elements estructurals, pèrdues de pergamí i de paper, i taques de brutícia, aurèoles, excrements d’insectes, entre d’altres. En una primera fase, s’ha tractat el bloc de paper i s’ha fet la neteja, l’estabilització i la consolidació del suport. Posteriorment, s’ha cosit seguint l’estructura original. En la segona fase, s’ha tractat la coberta i s’ha fet la neteja, la desinfecció i la reconstrucció del llom i de la contracoberta. Finalment, s’ha dut a terme el muntatge de la coberta amb el bloc.



El llibre enquadernat i el quadern adjunt s’han presentat en una caixa de conservació feta a mida en una camisa de paper barrera.