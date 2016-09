La reforma del Nou Estadi del Nàstic començarà a mitjans d'octubre

Els treballs de millora de l’entorn del Gimnàstic es licitaran aquest mes i, així, es mantindrà el calendari d’actuacions previst

Actualitzada 25/09/2016 a les 22:24

L’Ajuntament de Tarragona preveu iniciar els treballs de reforma del Nou Estadi del Gimnàstic de Tarragona a meitats d’octubre. El regidor dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, explica que «el termini per presentar ofertes es tancarà aquesta mateixa setmana i, si no hi ha cap baixa temerària i la signatura del contracte es duu a terme sense imprevistos, ja podran començar els treballs a meitats d’octubre».

Tot i això, recordava que «l’actuació es durà a terme en dues intervencions. En segon lloc, quedarà pendent la intervenció a l’exterior de l’A-7». En aquest cas, el regidor preveia també que «obrirem el procés de licitació aquest mateix octubre, a continuació».



L’import total del projecte de millora de l’estadi de futbol del Gimnàstic i el seu entorn és de 2.141.248 euros. D’aquests, 1.645.664 euros es destinaran al primer lot d’actuacions, és a dir, la reforma de l’estadi. Els treballs d’obra civil de les façanes, els exteriors i l’interior correspondran a un cost de més d’1,2 milions d’euros, mentre que la renovació de seients i les tasques de pintura representaran 144.922 euros més. Villamayor detalla que «hem tingut moltes converses per minimitzar les molèsties als socis. Encara que hi haurà algunes graderies que no es podran utilitzar durant els treballs, hem posat els cinc sentits perquè els perjudicis siguin menors».



Es plantegen intervencions de petita escala que són necessàries arran de l’ús i el deteriorament de les instal·lacions, a la vegada que caldrà adaptar-se a nous requisits normatius. Així, s’adequarà el passadís dels vestidors, es crearà una nova sala antidopatge, es recol·locarà la sala de telecomunicacions, de manera que s’ampliarà l’accés 5. També es preveu impermeabilitzar les juntes de dilatació, construir una coberta interior dels lavabos i oficines de gol sud. En clau estructural, es repararan els punts de l’estructura de formigó que estiguin deteriorats, es reformaran les llotges de tribuna, arreglant el seu sostre, col·locant seients abatibles fixos alhora que construiran un esglaó i es pintaran donant-los un nou i millor aspecte.



D’altra banda, la intervenció es basa també en la millora dels accessos a través de la creació d’un anell exterior que permetrà absorbir la circulació dels espectadors i eliminar discontinuïtats com escales o canvis de nivell. També crearan una nova imatge per a la façana, fet que comportarà una renovació de les portes, de la senyalística i la instal·lació de baranes, entre d’altres.