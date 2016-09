Incendi d'un vaixell que transportava carbó al Port de Tarragona

S'ha activat el pla d'autoprotecció PAU en nivell 2 fins les 7 de la tarda, quan s'ha donat el foc per extingit

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 20:56

Un vaixell de carbó atracat al moll de Catalunya del Port de Tarragona s’ha incendiat per causes encara que encara no es coneixen. A causa de l’incident, el Port ha activat el pla d’autoprotecció PAU en nivell 2, que ha estat activat fins les 7 de la tarda d'aquest dilluns, quan s'ha donat per extingida l'autocombustió.



Capitania Marítima ha dirigit l’emergència d’acord amb el Pla d’Autoprotecció del Port de Tarragona. També s’ha avisat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i al telèfon d’emergències de Catalunya, 112, tal i com indica el procediment.



Diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat han intervingut per apagar el foc, a més dels Bombers del Parc Químic del Port, Capitania Marítima, Policia Portuària, Guàrdia Civil i SASEMAR.