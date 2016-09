Fins a 300 persones col·laboren en la revegetació de la platja Llarga

Planten 500 exemplars de cinc espècies diferents, per recuperar les dunes

La platja Llarga de Tarragona va convertir- se aquest diumenge en un punt de solidaritat mediambiental. Fins a 300 persones van participar en l’activitat de revegetació de les dunes i els aiguamolls, organitzada per l’Associació Aurora, Decathlon i amb el suport de la Fundación Biodiversidad, l’Ajuntament de Tarragona i la col·laboració del grup Gata. El director de l’associació Aurora, Jaume Santos, va explicar que «hem plantat 500 exemplars de cinc espècies autòctones diferents, entre elles joncs, tamarius i savines».



L’objectiu de l’entitat és el de «mantenir les col·laboracions amb diferents grups per continuar protegint espais naturals com el riu Francolí o la platja Llarga». Santos qualificava la jornada de diumenge «d’èxit», també per la presència de «gent nova, que venia per primera vegada, així com d’un públic familiar». De fet, avançava que, de cara al mes de novembre, duran a terme una altra acció al Francolí.