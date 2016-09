El Seminari Marca Ciutat, un referent a tot Catalunya

El Seminari de referència en màrqueting de ciutats i territoris se celebrarà els dies 21 i 22 d’Octubre

Actualitzada 26/09/2016 a les 17:10

El conseller de Presidència i Estratègies de Ciutat , Alejandro Fernández, ha presentat aquest dilluns el programa definitiu del Seminari Marca Ciutat 2016, que tindrà lloc els dies 21 i 22 d’octubre a l’Antiga Audiència.El Conseller ha destacat que «el Seminari vol acostar les tècniques i noves tendències del màrqueting i la comunicació estratègica per ajudar a les ciutats i les destinacions a posicionar-se en un entorn competitiu. Enguany s’incidirà especialment en la Ciutat hub, és a dir, les ciutats que saben aprofitar el seu entorn per posicionar-se».El seminari Marca Ciutat s’ha convertit en una cita imprescindible per a responsables de turisme, promoció econòmica, comunicació i màrqueting, que treballen en el món del ‘citymarketing’, i és el més important que es realitza a Catalunya en la seva especialitat.El director del Seminari, Pau Canaleta, ha explicat que el Seminari comptarà amb la participació d’experts internacionals en màrqueting de ciutat, que presentaran casos d'èxit a partir d'esdeveniments de diferents municipis. Com per exemple: Mihalis Kavaratzis, profesor de Màrqueting i Management a la Universitat de Leicester (Regne Unit); Nicholas Montemaggi, director de Màrqueting i Gestió de Projectes a Ambassador.net i Traveldudes; Mª Àngels Serra, sòcia-consultora de Chias Marketing i Genís Roca, president de Roca Salvatella, entre d’altres destacats ponents.D’altra banda, el conseller de Presidència i Estratègies de Ciutat, Alejandro Fernández, ha recordat que el passat 31 de maig es va constituir el Comitè Marca Tarragona que definirà l’estratègia a seguir de Tarragona com la ciutat mediterrània de la història viva. Així, ha subratllat que es continuarà treballant perquè la marca ciutat funcioni ja que és una prioritat estratègica del govern municipal.Enguany és la 8è edició del Seminari Marca Ciutat i la tercera vegada que se celebrarà a Tarragona. Es preveu l’assistència de més d’un centenar d’experts en el tema i les inscripcions s’han de fer a través del web www.marcaciutat.cat