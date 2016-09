El propietari de Maymo serà jutjat per apropiar-se de 4 milions d'euros dels treballadors

El judici tindrà lloc el proper 27 de setembre al Jutjat Penal 4 de Tarragona

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 16:55

El responsable de l’empresa de muntatge i manteniment MAYMO Tarragona S.A, José Vicente Úbeda Ornaque, serà jutjat el proper 27 de setembre al Jutjat Penal 4 de Tarragona per apropiar-se de 4 milions d’euros de les quotes obreres. Els treballadors, l’advocacia de l’estat i la fiscalia sol·liciten per l’empresari penes d’entre 4 i 12 anys de presó.



Nou treballadors de MAYMO Tarragona S.A van interposar una denúncia al Jutjat de Guàrdia de Tarragona contra José Vicente Úbeda Ornaque l’any 2010 per apropiar-se de la quota obrera que l’empresa havia d’abonar a la Tresoreria de la Seguretat Social. L’administració va confirmar que durant diversos mesos del 2008 i 2009 k0enoresari no havia ingressat aquestes quotes, equivalents a un 6,10% de les nòmines dels treballadors i que s’utilitzen per abonar l’atur i les contingències comunes. La inspecció de Treball i Seguretat Social va comunicar al Comitè d’Empresa de Maymo que l’empresa endeutava 6.000 euros per aquest concepte en aquell any.



El jutjat d’instrucció 5 de Tarragona va obrir diligències per investigar els fets arran de la denúncia interposada pels treballadors. A partir d'aquell moment, l'advocacia de l'estat va personar-se en el procediment acreditant que el deute de l'empresari amb la Tresoreria de la Seguretat Social ascendien a gairebé 4 milions d'euros (870.526,43 euros de 2008 i 3.113.265,35 euros de 2009). MAYMÓ Tarragona va entrar en concurs de creditors l’any 2010 i uns mesos després les dues empreses van aplicar dos expedients de suspensió de feina a la plantilla. Gairebé simultàniament, la mercantil va adquirir presumptament 13 adossats i uns terrenys a les localitats de Flix i Gandesa per valor de 3 milions d'euros. Aquests fets suposen dos delictes contra la Seguretat Social.



Els treballadors, personats com a acusació particular, han sol·licitat una pena de 6 anys de presó per l’empresari. A més, demanen que s'abonin els 4 milions d'euros impagats més interessos, renunciant a cap indemnització individual. Per la seva part, la fiscalia ha sol·licitat 4 anys de presó per José Vicente Úbeda (2 per cada delicte comés). L'advocacia de l'estat les ha augmentat a 8 anys, a més d'exigir la devolució integra de les quantitats impagades i els interessos.



Úbeda ja va ser condemnat a sis mesos de presó per un delicte de falsificació documental i encara té dos procediments penals en curs. Concretament, se l’acusa d’un delicte d'insolvència punible i un altre contra els drets dels treballadors per no garantir les mesures mínimes de seguretat i higiene en el treball. L’empresari acumula més d’una vintena de condemnes en els Jutjats Socials.