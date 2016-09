Detingut per maltractar presumptament la seva parella

Els fets han succeït aquest dilluns a les 3.48h de la matinada

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 14:39

Agents de la Guàrdia Urbana han detingut aquest dilluns a les 3.48h de la matinada un home per un presumpte delicte de maltractament a l’àmbit de la llar.



La sala de coordinació i atenció ciutadana de la Guàrdia Urbana va rebre una trucada d’una dona explicant que tenia problemes amb la seva parella. Dues dotacions policials es van traslladar fins al lloc dels fets, on la dona va assegurar que la seva parella l’havia emputjat contra la paret durant una discussió i ella va intentar-se defensar estripant-li la samarreta.



La denunciant ha assegurat que no és el primer cop que les discussions amb la seva parella acaben amb violència física o verbal. L’home acusat ha reconegut els fets i els agents han procedit a la seva detenció.