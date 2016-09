CDC proposa que els autònoms paguin menys per aparcar a Tarragona

Portarà al pròxim ple municipal la creació d'una targeta que tingui un cost anual de 100 euros per empreses locals

Actualitzada 26/09/2016 a les 11:06

El Grup Municipal de CDC a l’Ajuntament de Tarragona ha anunciat que presentarà, en el plenari del pròxim divendres dia 30 de setembre, una moció per demanar la creació d’un abonament d’aparcament específic per autònoms.



Aquesta targeta donaria dret a estacionar a l’àrea regulada d’aparcament a tots els vehicles d’autònoms que tinguin la seva seu social a la ciutat de Tarragona i estiguin al corrent de pagaments.



Segons els convergents el cost anual d’aquest abonament caldria estudiar-se, però assenyalen que hi ha altres municipis on ja s’aplica, amb un preu aproximat de 100 euros.



El Portaveu de CDC, Albert Abelló, assenyalava en un comunicat que «un dels grans perjudicats del gran augment de places de pagament a l’aire lliure són els treballadors autònoms».



«A banda d’afavorir la mobilitat dels vehicles dels professionals en el desenvolupament de la seva activitat, la targeta d’abonament permetrà al col·lectiu treballar sense haver d’estar pendent de l’hora que ha de renovar el tiquet del parquímetre ja sigui presencialment o a través del mòbil», ha destacat Abelló.