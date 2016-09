Santos (PSC) i Fortuny (ERC) guanyen el primer dòmino solidari

L’acte ha format algunes parelles de joc força antagonistes, com ara la conformada per Laia Estrada, de la CUP, i el socialista Javier Villamayor

Actualitzada 25/09/2016 a les 20:03

La discussió política i el partidisme entre regidors de l’Ajuntament de Tarragona han donat pas per un dia, a la fraternitat i la bona convivència. Una vintena de polítics, de totes les formacions, a excepció del Partit Popular, s'han sumat aquest diumenge al primer Torneig Solidari de Dòmino al Serrallo, una iniciativa del grup de tuitaires #TgnTT, a favor de l’Associació de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta. «No som tan diferents, tenim en comú que tots busquem treballar per la ciutadania», explicava Pedro Sánchez, regidor de Ciutadans, qui ha realitzat un destacat tàndem (amb signes secrets inclosos) amb Francesc Roca, regidor pel PSC d’Educació i Ocupació. Han aconseguit la posició de plata. La victòria l'han assolit la parella formada per Ana Santos, edil de Serveis a les Persones pel PSC i Jordi Fortuny d’Esquerra Republicana. Aquest últim ha comptat fins i tot amb un equip d’assessors (per dir-ho d’alguna manera): Pau Ricomà, el líder dels republicans, animava al seu company minuts abans del duel final, gairebé a l’estil d’un combat de boxa (amb molt d’humor) li ha recomanat «sortir i gaudir». Mònica Albart també d’Esquerra, bromejava amb fer-li un massatge de preparació.



El bon humor ha arribat, fins i tot, a dos pols polítics en continua tensió, com són Laia Estrada, portaveu de la CUP, i Javier Villamayor, del PSC i alhora responsable polític dels Jocs Mediterranis. La gestió dels Jocs del 2017 està donant per molts titulars, però no així el seu pas en parella pel campionat, que s'ha saldat amb una eliminació als quarts de finals.



Segons han assegurat els tuitaires, les parelles de joc s'han conformat per sorteig, amb una única condició: «Que cap parella estigués formada per dos membres d’un mateix partit», apuntava Joan Ruiz. Entre les decepcions de la jornada (tot i que tots s’ho han pres amb molt d’humor), el resultat de dos antics companys de llista: Albert Abelló de Convergència i Josep Maria Prats d’Unió que, tot i l’expectació, no han aconseguit passar de quarts de final. Encara pitjor li ha anat a l’alcalde Ballesteros qui, per un compromís, ha hagut de desistir aviat, en la fase prèvia, deixant orfe de parella a la convergent Cristina Guzmán. Tampoc els hi ha anat massa bé a l’Arga Sentís d’Iniciativa, i a Alabart, l’altre tàndem que tampoc ha superat la ronda prèvia. Però amb tot plegat, La Muntanyeta ha aconseguit recaptar vora 1.000 euros.