Santa Tecla s'acomiada amb foc

Fins a 11 colles i bèsties han participat al correfoc de final de festes

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:33

Un any més, les festes de Santa Tecla s'han d'acomiadar dels tarragonins i tarragonines. I com no podia ser de millor manera, el foc és l'element festiu escollit per dir adéu cada 24 de setembre. En aquesta ocasió, els grups Ball de Diables de Vilanova, Dimonis d’Alaró (Mallorca), Ball de Diables de Reus, Ball de Diables de Tarragona, Colla Diables Voramar del Serrallo, Drac del Morell, Virgília de Torredembarra, Drac de Tarragona, Bou de Tarragona, Víbria de Tarragona i Griu de Tarragona han estat els participants al correfoc.Un recorregut iniciat a la plaça de la Mitja Lluna i que va tenir com a principal escenari la Rambla Nova, va ser acompanyat per multitud d'espectadors que no es volien perdre els útims moments de Santa Tecla 2016. El foc, les espurnes, i carretillades van ocupar Tarragona. I els petards de la traca de la Pirotècnia Valenciana de Llanera de Ranes (Costera) van posar punt i final al Correfoc de Santa Tecla, amb el final de terratrèmol i el tradicional Visca Santa Tecla!, a més de la façana pirotècnica que es va enlairar des de l'esquena de l’estàtua de Roger de Llúria al mateix Balcó del Mediterrani.