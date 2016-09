Les ovelles pasturen per Tarragona

El riu Francolí ha presenciat aquest fet curiós

Una imatge poc habitual s'ha pogut veure aquesta tarda de diumenge al riu Francolí al seu pas per la ciutat de Tarragona. Ni més ni menys que un ramat d'ovelles ha estat pasturant per la conca del riu i els seus voltants. Les herbes que creixen on hauria de passar-hi el cabal del Francolí han servit d'alimentació per a aquests animals, que han aconseguit atraure la mirada de curiosos i l'objectiu de les càmeres i mòbils de moltes persones que no esperaven veure un ramat tan a prop de la ciutat.



Després de passar per sota del pont de l'avinguda Ramón y Cajal, i pel de l'avinguda de Roma, el ramat ha seguit el curs del riu ascendent aturant-se per menjar totes les herbes que han pogut mentre els gossos que les controlaven, juntament amb els ramaders, els permetien estar quietes.