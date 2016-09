Abraham Mateo fa vibrar Tarragona

El jove artista espanyol va reunir centenars d'espectadors en el seu concert a la TAP

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:33

TARRAGONA, me habéis emocionado esta noche! Gracias por hacerme sentir tan querido! Nos vemos muy pronto! ❤️#AreYouReadyTOUR! pic.twitter.com/2DXra44XVu — Abraham Mateo (@AbrahamMateoMus) 24 de setembre de 2016

La Tàrraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona va veure, aquest dissabte al vespre, com cententars de persones assistien al concert del jove cantant Abraham Mateo, conegut internacionalment per temes que han estat tot un èxit, com Señorita o Girlfriend. El gadità va presentar a Tarragona, d'aquesta manera, el seu nou àlbum #Are you ready?, que va veure la llum el novembre del passat 2015.Mateo va començar en el món de la música de petit, i amb només 18 anys ja és tot un fenomen musical entre els més joves d'Espanya i de Sud Amèrica. Les xarxes socials, com no podia ser d'altra manera, van servir tant als assistents com al mateix Abraham Mateo per compartir les sensacions durant el concert d'aquest dia 24.Fins i tot el mateix cantant va agrair al públic tarragoní la seva entrega durant tot el concert.