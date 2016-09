Santa Gadea i els Jocs marquen la Baixada de l'Àliga

L'acte va tornar a ser multitudinari

L’Àliga de Tarragona va denunciar, durant la Baixada de l’Àliga, que l’empresa privada Santa Gadea pugui gestionar l’Anella Mediterrània dels Jocs del 2017. Com és habitual, l’element del Seguici Popular de Tarragona aprofita aquest acte per fer una reivindicació ciutadana. En aquesta ocasió, l’Àliga va voler denunciar «l’abusiva proposta presentada per part de la constructora Santa Gadea a l’Ajuntament, per gestionar les instal·lacions de l’Anella Mediterrània», explicava l’entitat. L’Àliga va baixar les escales de la Catedral guarnida amb unes cadenes que simbolitzaven «el lligam econòmic que significarà per la ciutat acceptar aquesta proposta». L’acte més multitudinari de les festes començava amb l’Àliga lluint una moneda de dos euros al pit amb el nom de l’empresa Santa Gadea, en referència a la polèmica. Com ja és habitual, l’element va desfilar amb la tradicional ampolla de Chartreuse groc al bec.