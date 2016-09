L'AFAT lluita contra l'Alzheimer a peu de carrer

L'entitat va posar una parada aquest dimecres a la Rambla Nova en motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer

Actualitzada 21/09/2016 a les 21:58

Fermalls de roses de ganxet, boles de llana, clauers i polseres de tots colors són alguns dels objectes i elements de regal que aquest dimecres es podien comprar a la Rambla Nova. La peculiaritat d’aquests, però, és que han estat fets a mà i per membres de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Tarragona. Durant tot el passat dimecres, van concentrar-se en una paradeta en motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer. L’entitat va néixer el 1998 i ja compta amb més d’un centenar de socis i fins a una vuitantena de simpatitzants.



Entre els voluntaris que es van convertir en venedors per un dia, detallaven que «fa temps que han estat treballant per elaborar tots aquests objectes». Així mateix, des de l’entitat van assegurar que «ens estem plantejant posar la paradeta algun altre dia. També la posem per Sant Jordi i potser ho podríem ampliar».