Un tarragoní guanya més de 400.000 euros a l'Euromillones

El quiosc que va proporcionar la combinació guanyadora està ubicat al número 16 de la Rambla Vella

Actualitzada 21/09/2016 a les 19:06

El pot d'Euromillones ha aterrat a la ciutat de Tarragona aquest passat dimarts. Un tarragoní ha guanyat fins a 446.188,18 euros en el sorteig en ser un dels dos encertants de segona categoria (5+1). En aquesta ocasió, no hi ha hagut cap encertant de primera categoria (5+2).



El quiosc que va proporcionar la combinació guanyadora al tarragoní està ubicat a la Rambla Vella de la capital del Tarragonès, concretament al número 16 d'aquesta via.