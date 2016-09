Un camió que transportava paper s'incendia en una sortida de l'A-7 a Tarragona

Fins a cinc dotacions de Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per controlar les flames

Redacció

Actualitzada 21/09/2016 a les 17:54

Un camió carregat de paper s'ha incendiat aquesta tarda per causes que es desconeixen en abandonar l'autovia A-7, en sentit Altafulla, per la carretera TP-2039 a l'alçada de Tarragona. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.25 hores, i han desplaçat fins al quilòmetre 4 d'aquesta via secundària, on han tingut lloc els fets, cinc dotacions terrestres.



A causa de l'incendi, l'A-7 també s'ha vist afectada. La circulació per l'autovia ha estat interrompuda des de les 16.15 hores fins les 16.32 hores, desviant la circulació per la N-340. D'aquesta manera, des de Trànsit asseguren que les retencions han estat pràcticament nul·les. El punt de l'inici del tall ha estat el quilòmetre 1,170, i el final al 1.169, en sentit Altafulla.