Tarragona repeteix com a ciutat amb taxis més cars

Així ho indica l'anàlisi realitzat per FACUA

Redacció

Actualitzada 21/09/2016 a les 13:05

Tarragona i Sant Sebastià repeteixen com les ciutats amb taxis més cars, segons l'anàlisi efectuada per FACUA-Consumidors en Acció que inclou 52 ciutats espanyoles i que ha revelat que la majoria de les ciutats han congelat les tarifes del 2015, de manera que només 12 de les 52 han pujat preus.



Tarragona i Sant Sebastià són les ciutats més cares sobre serveis de taxi des de fa cinc anys i apareixen seguides de Vitòria i Pamplona, ciutats que també acostuma a ocupar un lloc entre les més cares.



Les tarifes més baixes tornen a correspondre aquest any a Santa Cruz de Tenerife, Arrecife (Lanzarote), Las Palmas de Gran Canaria i Ceuta (igual que el 2015).



La diferència més gran per tarifa es troba en la baixada de bandera durant el dia, els preus de la qual oscil·len entre els 4,1 euros de Sant Sebastià i els 0,9 euros de Ceuta (un 350,2% de diferència), mentre que per a la nit la tarifa més cara està a Tarragona (4,7 euros), davant dels 1,2 euros de Castelló (un 291,6% de diferència).



Quant a la carrera mínima, els preus diürns varien entre els 5,3 euros de Sant Sebastià i els 1,7 euros de Las Palmas de Gran Canaria (un 208% de diferència), mentre que les tarifes nocturnes van dels 6,2 euros de Sant Sebastià als 2,1 euros de Barcelona (un 194,5% de diferència).



FACUA reclama que les tarifes dels taxis deixin d'incloure suplements o preus fixos per als recorreguts amb origen o destí a llocs com estacions d'autobusos, trens, ports o aeroports, atès que no existeix una major qualitat del servei que justifiqui l'increment dels preus.



L'associació recorda que es tracta de punts d'afluència regular, per la qual cosa l'existència de suplements injustificats resulta perjudicial per als usuaris que van a aquests llocs.



L'associació també ha criticat l'aplicació de tarifes especials durant determinats horaris del cap de setmana, que incrementen el preu de la tarifa nocturna o amb una tarifa específica, com passa a Bilbao, Barcelona, Granada, Pamplona, Sant Sebastià i Sevilla.



Per a FACUA, no hi ha justificació per encarir aquest servei durant els caps de setmana, ni diferència amb el mateix servei durant la setmana que acrediti l'increment.



Segons l'estudi de FACUA, amb dades actualitzades a juliol passat, en 12 de les 52 ciutats analitzades (23,1%) s'apliquen tarifes especials o suplements durant determinades hores i dies els caps de setmana.