Les exposicions es complementaran amb un ampli ventall d'activitats

Actualitzada 21/09/2016 a les 12:27

CaixaForum Tarragona ofereix un any més una programació per la temporada 2016-2017 plena d’exposicions i un ampli ventall d’activitats. Aquesta temporada destaquen l’exposició Sorolla. Apunts a la sorra, que ens mostra més de 100 obres d'aquest pintor, i la mostra Mediterrani. El nostre mar com mai l’has vist, una exposició dedicada a la ciència que ens trasllada als orígens d’aquest mar.



Precisament l’exposició encarregada d’obrir la nova temporada serà Sorolla. Apunts de Sorra, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu Sorolla. Els assistents podran admirar una més de cent del pintor que ens descobreixen a Sorolla com a dibuixant en una faceta desconeguda, , a més de fer-nos veure el paper essencial que aquestes obres desenvolupen per entendre la seva principal temàtica: el mar.



Mediterrani. El nostre mar com mai l’has vist, es podrà visitar del 6 d’abril al 30 de juliol de 2017. Aquesta mostra ens trasllada als orígens d’aquest mar, des que va esdevenir desèrtic fins que el moviment de les plaques tectòniques el va tornar a convertir en el mar que coneixem avui dia. També explica les seves particularitats biològiques i geològiques, a més de mostrar alguns dels programes actuals d’investigació científica que s’han centrat en el Mediterrani.



La programació de CaixaFòrum del 2016-2017 es completarà amb diverses activitats com conferències, música, debats, jornades socials o tallers educatius i familiars