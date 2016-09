Samarretes i un rècord marquen el 'Cafè copa i puro' d'enguany

Aquest acte exemplifica a la perfecció la massificació de les festes de Santa Tecla: tres hores abans de començar, ja hi havia cua

Carla Pomerol

Actualitzada 21/09/2016 a les 22:35

Cafè, copa i puro i, enguany, samarretes i rècord. Aquestes cinc paraules són la crònica d’un dels actes més multitudinaris de les festes de Santa Tecla: el Cafè, copa i puro per un duro. A quarts de tres de la tarda, arribaven els primers tarragonins a la plaça del Rei. El funcionament de l’acte és senzill: aconseguir un duro dels antics i fer el cafè i la copa amb els amics i familiars, acompanyats d’una orquestra. Aquest és un dels actes que exemplifica millor la recent massificació de les festes.



Enguany, per segon any consecutiu, l’Ajuntament va organitzar un concurs de disseny de samarretes de les festes. Durant la setmana, tots aquells que tenien ganes de fer un disseny s’havien d’inscriure per poder participar en el certamen. Ahir, durant l’acte, s’escollien els tres guanyadors, a través de votació popular i d’un jurat format per periodistes, representants d’entitats i dissenyadors. Somriu que la Santa Tecla vola, a l’estil i tipografia de la marca Mr. Wonderful, el dibuix de l’Àliga amb la frase És Santa Tecla y lo sabes, i com no podia ser d’una altra manera, també hi havia samarretes que concursaven amb la bola del Pokémon i amb el missatge Tecla Go.



La Silvia Ortiz i els seus amics també participaven en el concurs amb una samarreta groga en què hi havia dibuixat el Mr. Potato disfressat dels gegants de la ciutat: els Moros, els Vells i els Negritos. Més enllà de guanyar, per la Silvia i els seus el més important és estrenar una samarreta per la Baixada de l’Àliga –que va tenir lloc ahir a la nit–.



La iniciativa del certamen va ser de Rosa Comes, tècnica de Cultura de l’Ajuntament. «Vam veure que es tornava una tradició el fet de dissenyar samarretes per les festes. «Volem posar en valor la creativitat teclera dels tarragonins», explicava Comes. La plaça del Rei era un mar de colors, configurat per les múltiples samarretes.



Per alguns, aquest acte és el punt de partida de la festa tradicional: la dels gegants, els castells, Seguici i Processó. «Avui comença la festa de debò», deien alguns. I això es notava a l’ambient. El Chartreuse presidia totes les taules de la plaça, sobretot a la del Ricard Pallejà i els seus amics. Ells, ahir, durant l’acte del Cafè, copa i puro per un duro, van aconseguir fer un Record Guinness. Vuitanta cafès, vuitanta gotets de Chartreuse i vuitanta puros. En Ricard i els seus amics, intenten any rere any, superar-se. A dos quarts de tres de la tarda ja eren a lloc, fent cua per agafar el màxim nombre de tiquets possibles i així omplir la taula. Enguany ho han aconseguit i molts dels assistents de l’acte passaven per la seva taula per observar com tenien la paradeta. El grup d’en Ricard, format per una vintena de persones, han arribat a fer coses impensables per aconseguir els duros. «Enguany els hem comprat per internet», explicava en Ricard.



Una altra de les particularitats d’aquest acte és la interminable cua que es forma per agafar els tiquets gairebé tres hores abans de començar a repartir el Chartreuse. En Joan Figueres, que assistia a l’acte per primera vegada, només feia que preguntar-se fins quan durarà aquest acte. Ell patia perquè no podia entendre d’on treien els tarragonins tants duros per fer el cafè.