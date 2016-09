Les obres del Palau d'Esports arriben al 25% d'execució i mantenen el calendari previst

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha visitat aquest dimecres les obres de l’equipament

ACN

Actualitzada 21/09/2016 a les 14:50

Les obres del Palau d’Esports que s’està construint a l’Anella Mediterrània de Campclar es troben ja al 25% d’execució i mantenen el calendari previst, segons l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El batlle i la consellera de la Presidència, Neus Munté, han visitat aquest dimecres les obres de l’equipament que acollirà les proves d’handbol dels Jocs Mediterranis del 2017. La Generalitat inverteix uns 15 MEUR en la construcció d’aquest pavelló, amb capacitat per 5.000 espectadors. Tant Ballesteros com Munté han subratllat que la bona col·laboració existent entre les administracions permetrà que el projecte estigui a punt per a l’inici de l’esdeveniment esportiu. Tant l’Ajuntament com l’executiu català, però, han recordat al govern espanyol que ha de complir els seus compromisos econòmics. En aquest sentit, Ballesteros s’ha mostrat confiat que els 9 MEUR pendents arribaran a temps.