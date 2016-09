La dolçor del Braç de Santa Tecla inunda Tarragona

El Gremi de Pastissers de Tarragona ha repartit fins a 2.000 racions del pastís a la plaça de la Font

Actualitzada 20/09/2016 a les 21:05

Els tarragonins «són de dolç». Així ha quedat demostrat, aquest dimarts al vespre, quan la plaça de la Font s'ha omplert de golosia per poder degustar el pastís del Braç de Santa Tecla. El Gremi de Pastissers de Tarragona ha repartit fins a 2.000 racions d’un pastís de nata amb segell propi, que ha provocat que la cua de gent arribés fins a la Rambla Vella.



Els més llépols han començat a fer cua a les cinc de la tarda. Entre ells, hi havia el jove Joel Cortés –de quinze anys– qui explicava que «és el tercer any que vinc tan aviat. De fet, menjar el braç de Santa Tecla és com si avui comencés realment la festa, ja que formo part de la colla de la Cucafera i hi ha molts actes als quals no puc assistir». Al seu costat, un tarragoní d’arrel, Miquel Mestres, no recordava ben bé quan anys feia que se situava entre els primers per degustar el pastís. Tot i això, detallava que «hi va haver un any en què va ploure molt i vam haver de córrer». Ara bé, ha demostrat que anava ben preparat, ja que «em pujarà el sucre, però tinc les pastilles a prop».



El vicepresident del Gremi de Pastissers, Josep González, ha destacat que «en total hem aconseguit reunir a 300 braços, de la mà de sis pastissers artesanals de la ciutat». Tot i que no ha revelat el secret de les postres, ha explicat que «cada pastisser ha fet servir vint litres de nata líquida per crear quaranta braços».