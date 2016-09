L'Arquebisbat estrena el nou web 'Església de Tarragona'

L'espai virtual completarà el lloc web oficial

Actualitzada 21/09/2016 a les 12:40

L’Arquebisbat ha estrenat el nou web “Església de Tarragona”, el qual se suma al ja existent lloc web oficial de l’Arquebisbat amb l’objectiu de complementar-lo amb informacions de l’Església arxidiocesana i l’Església que pelegrina a Catalunya i arreu. Els continguts que s’hi podran trobar seran noticies, articles d’opinió, reflexions, ressenyes, missatges o campanyes, a més de blocs temàtics com cultura, història, publicacions o papa Francesc, entre d’altres.Una de les novetats que presenta aquest web és la possibilitat de subscripció digital a la revista Església de Tarragona. Per altra banda, també disposa de servei de fototeca i hemeroteca, una iniciativa impulsada per l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) en col·laboració amb el Departament de Mitjans de Comunicació. En aquest espai es podran consultar documents com fulls informatius de les parròquies, el Butlletí Oficial de l’Arquebisbat, el Full Dominical o la Revista Església de Tarragona.Els interessats també es poden subscriure al Newsletter per tal de rebre totes les novetats. A més també tindran disponible el podcast del programa de ràdio diocesà El Campanar, que es pot escoltar o descarregar des del lloc web.