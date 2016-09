Ironia i afalacs en el Pregó de Santa Tecla

Dani Guerrero, Clara Sanz i Pau García lideren un discurs a tres bandes, amb cert vocabulari barroc, però amb referències a les paneroles, el Mercat i els Jocs

Un Pregó lleugerament renovat, principalment, per la seva forma. Els joves Dani Guerrero, Clara Sanz i Pau García van ser els encarregats de pronunciar l’esperat pregó que donava, oficialment, el tret de sortida als dies més forts de la Festa Major de Santa Tecla. Tot i que va ser la primera vegada que tres persones ocupaven aquest nomenament alhora, el vocabulari utilitzat no va ser del tot diferent de l’institucional que s’acostuma a fer servir i, en alguns moments, va pecar de barroc. Així, van començar la seva intervenció deixant clar que «qui som nosaltres, més que tres fills d’aquesta meravellosa ciutat tocats per la fortuna i l’honor de pregonar la nostra festa?». Tot i això, el pregó a tres bandes també va destacar per moments d’ironia i per deixar entreveure –lleugerament– que no tenen pèls a la llengua. Cal recordar que els tres tarragonins de 18 anys van ser escollits arran del seu expedient acadèmic, ja que han estat seleccionats d’entre els cinquanta millors estudiants de l’Estat espanyol, per a participar de les Beques Europa.



El triplet excel·lent va posar sobre la taula temes com la Tarraco romana, els Jocs Mediterranis i les obres del Mercat Central. D’entrada, Pau García, va voler deixar clar que «tots els tarragonins estimem Tarragona, l’antiga Tarraco. Per això, podem assegurar que encara som, en certa manera, romans. Prova d’això és que vivim en ciutats on la plaça, el fòrum, continua sent el centre de socialització». També van fer referència a «punts màgics» com el Balcó del Mediterrani, el carrer Major de la Part Alta, la Rambla Nova i l’avi Virgili o el Serrallo. Tot i això, García va afegir que «ni unes quantes paneroles poden treure l’encant d’aquesta ciutat». Al seu costat, Clara Sanz destacava que «cal mencionar els Jocs del Mediterrani. Ens aportaran un reconeixement internacional important, possiblement per la lentitud dels preparatius que triguen quasi més que els obres del Mercat», en un dels moments més crítics del discurs.



Per la seva banda, Dani Guerrero, va dedicar part del discurs a demanar que «no hi hagi guerres, on entre tots aixequem els pobres del món, on la ciència i la raó governin amb justícia tota la humanitat i la cobdícia». En aquest sentit, els joves van subratllar que per poder canviar el món «és necessària l’educació, fonamental pel progrés». Com ja s’esperava, van tancar el discurs cridant als quatre vents «Visca Catalunya i Visca Tarragona». Abans, però, el Saló de Plens del Palau Municipal també va acollir el reconeixement del jesuïta Francesc Xammar com a guanyador del premi El Balcó, d’Òmnium Cultural Tarragona. Aquest va celebrar que el pregó hagués estat pronunciat per tres joves, a la vegada que denunciava la fam al món. Ara bé, més enllà d’explicar les seves vivències en països afroamericans va lamentar que «en el nostre país també hi ha gent que ho està passant molt malament i hi ha hagut alguns polítics que també han caigut en la corrupció i s’han aprofitat de la misèria de la gent per enriquir-se». Així, davant de més d’un centenar de persones va deixar a l’aire la pregunta: «Ens trobem en el temps de la globalització de la corrupció?».



Una vegada va finalitzar el pregó, l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, va assegurar que «després de les festes, iniciarem un procés de diàleg per arribar a un acord i lidiar el dret de descansar amb el de viure Santa Tecla», en relació a les queixes dels veïns de la Part Alta. Poc després, els tres joves van encendre la Tronada del Pregó i milers de ciutadans van quedar astorats mirant al cel.



Com és habitual, quan passaven pocs minuts de dos quarts de vuit del vespre, la plaça de la Font va embogir entre canalla i pares amb l’Arrencada dels Gegants. Entre les desenes de colles participants –vingudes d’arreu del territori–, hi havia els Grallers de l’Alfàbrega. Amb els gegantons de l’Espineta i el Cargolí, un dels membres de l’entitat, Toni Guerrero, explicava que «som un grup molt familiar que va començar com a grallers i que fa uns sis o set anys que van introduir els gegantons».



D’altra banda, avui, la vigília de Santa Tecla destacarà per la Cercavila i les tandes de lluïment del Seguici Popular, així com pels múltiples concerts que es podran viure al passeig de les Palmeres i altres indrets.