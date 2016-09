Foc, llum i espurnes de la mà dels més menuts amb el Correfoc Petit

La versió infantil del Ball de Diables, el Drac, el Bou i la Vibrieta han estat acompanyats per elements de foc d'altres municipis

Actualitzada 20/09/2016 a les 21:15

La Rambla Nova de Tarragona s'ha omplert d’espurnes i llum aquest dimarts al vespre amb el Correfoc Petit. La versió infantil del Ball de Diables, el Drac, el Bou i la Vibrieta, acompanyats de grups convidats com el Drac Infantil de Valls, el Ball de Diables Petits del Morell i el Drac Infantil de Montblanc, han mostrat tota la seva força per celebrar les festes de Santa Tecla d'aquest 2016.



Entre ells, el president del Drac de Sant Roc, Fernando Rodríguez, ha explicat orgullós que «enguany, estrenem els timbals petits», fets per un lutier de Vilafranca del Penedès. A més, entre els presents hi havia Carla Grau, de 9 anys, que aquest dimarts era la seva primera vegada que participava en el Correfoc. El seu pare, Jordi Grau, ha reconegut que «la nostra família està molt involucrada amb les festes i formem part de diversos col·lectius». Tot i això, considera que «cal que la Generalitat concreti millor la normativa de foc, ja que la participació dels menors queda una mica a l’aire».